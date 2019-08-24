عروض مسرحية ودورات تدريبية بالمركز الثقافي بـ طنطا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمركز الثقافى بطنطا ثلاث ليالى عرض لمسرحية "سلطان الحرافيش" لفرقة الغربية القومية المسرحية، والتى تم ترشيحها ضمن عروض المهرجان ضمن عروض "المسرح للجمهور" التي أطلقتها الهيئة هذا العام، وذلك فى إطار فعالياتالمهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته ال 12 برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز.
تدور أحداثه حول شخصية السلطان طومان باي آخر سلاطين المماليك، والذي قاد مقاومة ضد الغزاة العثمانيينبقيادة السلطان سليم الأول، رافضًا التفريط في استقلال مصر.
ويذكر أن العرض بطولة حاتم الجيار، محمود الخرسيتي، رزق قنديل، مصطفى فجل، وسامي فره والمطربة إنجيليكا، بالإضافة إلى باقي أبطال العمل، ومن تأليف الدكتور طارق عمار، ألحان وتوزيع عبدالله رجال، ديكور وملابس سمير زيدان، استعراضات أحمد منا وإخراج السيد فجل.
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