المهرجان القومي للمسرح يوافق على اعتذار عرض"السنافر"

وافقت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري علي اعتذار الدكتور جمال ياقوت مخرج ومؤلف العرض المسرحي "السنافر"، عن عدم المشاركة ضمن المسابقة الثالثة الخاصة بمسرح الطفل نظرًا. الطفل نظرًا. وذلك لتعرض بطلة العرض لحالة مرضية حرجة تمنعها من المشاركة وهو ما تسبب في اعتذارها طوال الفترة الماضية عن حضور البروفات وانتهى الأمر باعتذارها عن السفر والمشاركة. الفترة الماضية عن حضور البروفات وانتهى الأمر باعتذارها عن السفر والمشاركة. ويذكر أن من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 12 حتى يوم 30 أغسطس من الشهر الجاري.

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