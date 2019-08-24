إيهاب فهمي خارج التسابق في المهرجان القومي للمسرح المصري

وافقت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر، علي طلب الفنان إيهاب فهمي باستبعاده من التسابق.
ويشار إلى أن "فهمي" يشارك بالمسابقة الأولي بعرض "سيرة حب"، وذلك لكونه مديرًا المسرح الكوميدي حتي لا يتسبب في الإحراجلأي جهة .
ويذكر أن من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 12 حتى يوم 30 أغسطس من الشهر الجاري.
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