فاطمة محمد علي خارج التسابق في المهرجان القومي للمسرح

تعلن إداره المهرجان القومي للمسرح المصرى، أن الفنانة فاطمة محمد علي، بطلة عرضي "الطوق والأسورة"، و"حدث في بلاد السعادة"، والمشاركين في المسابقة الأولى من إنتاج البيت الفنيللمسرح، تقدمت إلى رئيس المهرجان، النجم أحمد عبدالعزيز باعتذار رسمي عن عدم التسابق.
وذلك لرفع الحرج عنها وعن لجنة التحكيموعن إدارة المهرجان، لكونها عضوًا في اللجنة العليا للمهرجان، متمنية التوفيق لجميع زملائها المشاركين في العرضين، وللمهرجان كل التوفيق والنجاح.
من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12 حتى يوم 30 أغسطس الجاري.
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