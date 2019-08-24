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كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 12:50 مساءً - بعد القنبلة الغامضة التي اطلقتها النجمة إليسا عن قرارها بالاعتزال بعد انتهاء البومها الغنائي الذي تحضر له حالياً، فاجأت الجميع بنشرها لصورها ههلال رحلة استجمام صيفية قررت ان تكون في لندن.
ونشرت إليسا صوراً ومقطع فيديو ظهرت فيه تجلس على كرسي وتسترخي أمام أحد البحيرات الكبيرة في لندن وعلقت عليه بالقول: “بعض من الوقت في لندن”.
أثار تصرف إليسا الغريب بتجاهل الضجة التي احدثتها بعد اعلان خبر اعتزالها الغناء، وقرارها بالابتعاد وعدم الرد على تساؤلات محبيها الذين لا يزالون يطالبونها بتوضيحات حول قرارها، الا انها فضلت البقاء صامتة في الوقت الحالي.
ويبدو انها تحتاج لبعض الراحة للتفكير بطريقة صحيحة حول حياتها الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا أول ما قامت به إليسا بعد قرار اعتزالها وكيف تقضي أيامها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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