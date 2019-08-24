والدة نجوى كرم تتعرض للتنمر .. وجمهور إليسا يقوم بالواجب!

كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 12:50 مساءً - تعرّضت والدة شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم للتنمّر من قبل أحد المتابعين عبر تويتر، إذ علق على صورة تجمع كرم بوالدتها بـ ” ام نجوى كرم سبحان الله كانها عبدربه شاي قهوة”.

وعلى الرغم من أن البعض يعتبر أن جمهور الفنانة إليسا لا يتفق مع جمهور كرم وبالعكس، إلا أنهم تمكنوا من تطبيق المثل الشعبي الذي يقول: “أنا وخيي على ابن عمّي، وأنا وابن عمّي على الغريب”، إذ قاموا بمهاجمة هذا الشخص الذي أساء لوالدة كرم، مطالبينه بالاعتذار الفوري.



