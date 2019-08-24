كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 12:50 مساءً - تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو للفنانة الكويتية إلهام الفضالة وهي تعتني بحفيدتها الأولى ابنة ابنتها الكبرى منى العتيبي.
وظهرت في الفيديو وهي تجلس في قاعة التهاني وتحمل الطفلة وتقوم بإطعامها. وسمع في المقطع صوت الفنانة هيا الشعيبي التي قامت بتسجيله.
واشارى الأخيرة إلى أن الفضالة تتشبث بالطفلة وترفض السماح لأحد بحملها وقد طلبت منها ذلك، إلا أن إلهام لم تستجب لطلبها.
ويشار إلى أن الأخيرة ظهرت في مقطع فيديو آخر علقت من خلاله على كونها اصبحت جدة. وأشارت إلى أن كل الناس سيكبرون وأن العمر مجرد رقم.
وقالت: “بكل فخر أقولها أنا تيتا إلهام،… بكل فخر أقول أنا سعيدة فيها ودشيت حلاوة الدنيا بشكل ثاني”.
ويذكر أن الفنانة أعلنت ولادة حفيدتها من خلال حسابها الخاص على التطبيق. ونشرت صورة لها وهي تحملها مع التعليق: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رزقني الله بفرحة لا يصفها أي كلام. رزقني الله بأول حفيدة (إلهام). فالحمد لله حمداً يليق بجلاله
على أجمل عطايا الرحمنوعلى سلامة ابنتي وحفيدتيوأنا في أفضل حال”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا إلهام الفضالة تقوم بتصرف يثير الدهشةبعد ولادة حفيدتها.. وهكذا تمنع الجميع من حملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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