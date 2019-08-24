كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 12:50 مساءً - دخل الإعلامي السعودي، لؤي الشريف، في نقاش مع المذيعة اللبنانية في قناة الجزيرة القطرية، غادة عويس، بعد أن طالبت بجلب اليهود إلى السعودية بدلا من الأراضي الفلسطينية.
ونشرت عويس، تغريدة قالت فيها: “تصوير جوي لحصن مرحب في خيبر في السعودية.. وكان مقرا لليهود ألا ينبغي أن يعودوا إلى هناك بدل فلسطين؟”.
ورد لؤي الشريف على تغريدة غادة عويس قائلا: “صفقة قرن غادة عويس : استبدال احتلال القدس والمسجد الأقصى ثالث مسجد تُشد إليه الرِّحال باحتلال المدينة المنورة وثاني الحرمين الشريفين .. سبحان القائل (( قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر))”.
وقالت عويس ردا على الإعلامي السعودي: “هههههههه مجرد تساؤل على سبيل السخرية أوجعك لهذه الدرجة؟ كان ذلك ردا على منطق أصوات جاهلة تعتدي على حق الفلسطيني في أرضه! الحقّ حقّ والقضية الفلسطينية قضية عادلة ولن تغير اي صفقة ولا اي بروباغاندا ولا اي ترهيب هذه الحقيقة!”.
كانت هذه تفاصيل خبر غادة عويس تتساءل: “الا يجب ان يعود اليهود الى خيبر بدل فلسطين؟!” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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