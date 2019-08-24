كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 12:50 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للفنانة الكويتية فاطمة الصفي سجل أثناء زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس.
واستعاد الرواد المقطع بعدما نشرته الفنانة على حسابها في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” محققة أكثر من 183 ألف مشاهدة.
وظهرت فيه هي ترقص في الشارع بطريقة مرحة جداً فاتحة ذراعيها مع القفز من مكان إلى آخر.
وتعليقاً على الفيديو كتبت: “عليك أن ترقص وكأن أحداً لا يشاهدك، أن تحب وكان أحداً لم يجرحك، أن تغني وكأن أحداً لا يستمع إليك وأن تعيش وكأن الجنة على الأرض”.
وتفاعل معها عدد كبير جداً من المتابعين إلا أنها تعرضت للكثير من الانتقادات اللاذعة. ويشار إلى أن الفنانة واجهت تلك الانتقادات أيضاً بعد ظهورها في مقطع آخر صوّر في المكان نفسه مرتدية سروال جينز ضيقاً وقصيراً.
وركزت الكثير من التعليقات على أنها تعتمد اللوك الخاص بالفنانة الإماراتية أحلام وأنهم لم يتمكنوا من التمييز بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. هجوم ناري وانتقادات لاذعة على فنانة خليجية بسبب رقصها وقفزها في الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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