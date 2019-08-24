رسميًا.. نادين ن. نجيم وقصي خولي معًا في رمضان المقبل

بعد النجاح الذي حققه مسلسل “خمسة ونص” بطولة نادين ن. نجيم، قصي خولي، اخراج فيليب اسمر في رمضان 2019، يبدو أن شركة الانتاج صبّاح اخوان تتجه لاستثمار هذا النجاح بمسلسل جديد يجمع التريو نادين وقصي وفيليب لرمضان 2020.

وزفّ المنتج صادق الصبّاح الخبر منذ قليل عبر حسابه على تويتر، حيث أعلن في تغريدة أن فريق عمل صبّاح اخوان يعقد حالياً جلسات مكثفة لإستكمال خارطة أعمال الشركة الرمضانية. وستجمع الشركة مرّة جديدة النجمة نادين ن. نجيم والنجم قصي خولي في عمل من إخراج فيليب أسمر.

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وأضاف “الصبّاح” واعداً المشاهدين بتقديم عمل مميز وقال “لأن الحفاظ على النجاح مسؤولية كبيرة نعدكم ببذل قصار جهدنا لتقديم ما هو مميز وهادف باْذن الله”.

في رمضان 2019 أُعجب الجمهور بثنائية نادين وقصي بعدسة المخرج المتميز فيليب أسمر وحقق المسلسل بكافة عناصره نجاحاً ملفتاً، فهل يتكرر النجاح في العام المقبل بعمل مميز وهادف؟

نذكر ان مسلسل “خمسة ونص” من تأليف ايمان السعيد، إخراج فيليب اسمر، ويشارك في بطولته نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار، ونخبة من نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا ابرزهم رفيق علي احمد ورولا حمادة وغيرهم. انتاج شركة الصبّاح للاعلام.

اما شارة المسلسل فكانت باللهجة اللبنانية اللبنانية بصوت النجمة شيرين عبد الوهاب بعنوان “يا بتفكر يا بتحس” وهي من كلمات علي المولى، الحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد.