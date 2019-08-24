اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

"الخليج 365" من بيروت: توجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب الى إسبانيا للمشاركة في فعاليات Stars on Board في يوم 21 أغسطس، حيث التقت عدد كبير من جمهورها الذي كان ينتظرها عند وصولها على متن السفينة، وسط باقات من الورود وقد احتشد محبوها حولها في كل مكان معبرين لها عن حبّهم وسعادتهم بوجودها على متن السفينة.

واستكملت مايا رحلتها بإحياء واحدة من أنجح حفلات Stars on Board بنسختها التاسعة، حيث قدمت حفل غنائي مميز على متن السفينة غنت فيه مجموعة من أجمل أغانيها المنوعة وأشعلت الجمهور حماسا ورقصاً لأكثر من ساعتين متواصلتين.

من جهة أخرى، تستعد مايا لإحياء حفل غنائي آخر في منطقة إربيل العراقية في فندق ديفان إربيل يوم 29 أغسطس.

يذكر ان مايا طرحت مؤخراً أغنية باللهجة الصعيدية المصرية على طريقة الفيديو كليب بعنوان “يابا يابا”، حققت نجاح باهر منذ اللحظات الأولى لإطلاقها وما زالت تحصد نسب مشاهدات عالية، هي من كلمات مؤمن راجح ألحان وتوزيع مودي منير، وإخراج كريستال يونس.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تحيي حفلاً ضمن فعاليات رحلة Stars on Board! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.