اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك

"الخليج 365" من بيروت: طرح الفنان ​ناصيف زيتون ​أغنيته الجديدة "سلمي" من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ "عبر قناته على ال "يوتيوب" وهي الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد.

وكان طرح قبلها أغنيات "تكي"، كل يوم بحبك"، "ما بظن"، "أزمة ثقة"، "كرمال الله" "أنا معك" وأغنية "وصلك خبر" وهي من كلمات إيفان نصوح، ألحان سليم سلامة، توزيع عمر صباغ والكليب من إخراج ريشا سركيس.

ومن ناحية أخرى، كان زيتون قد أحيا مؤخراً حفلتين مميزتين على مسرح قرطاج لهذا العام، إذ غصّت المدرجات بجمهور غفير، وهي المرة الأولى التي يحيي فيها فنان حفلتين في الدورة نفسها من المهرجان وذلك نظراً للإقبال الكبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "سلمي" جديد ناصيف زيتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.