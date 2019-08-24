أمل بوشوشة تجتاح الإنترنت برقصة “الماكارينا” الشهيرة

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"الخليج 365" من بيروت: تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة الجزائرية أمل بوشوشة وهي ترقص وسط أصدقائها.

وسرعان ما نال فيديو رقص أمل بوشوشة إنتشاراً واسعاً عبر منصّات التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية، أمّا السبب فيعود إلى ظهور أمل وهي تؤدّي رقصة “الماكارينا” الشهيرة.

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يذكر أن بوشوشة تحصد نجاح مسلسلها الجديد دولار الذي يعرض حصرياً على منصة نتفليكس العالمية ويلقى أصداءً جيدة منذ بدء عرضه.