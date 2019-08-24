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"الخليج 365" من بيروت: تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة الجزائرية أمل بوشوشة وهي ترقص وسط أصدقائها.
وسرعان ما نال فيديو رقص أمل بوشوشة إنتشاراً واسعاً عبر منصّات التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية، أمّا السبب فيعود إلى ظهور أمل وهي تؤدّي رقصة “الماكارينا” الشهيرة.
يذكر أن بوشوشة تحصد نجاح مسلسلها الجديد دولار الذي يعرض حصرياً على منصة نتفليكس العالمية ويلقى أصداءً جيدة منذ بدء عرضه.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل بوشوشة تجتاح الإنترنت برقصة “الماكارينا” الشهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.