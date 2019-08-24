شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. حفل ناجح لـ"عبادى الجوهر" على مسرح عكاظ بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم السعودي عبادى الجوهر حفلاً غنائيًا ضخمًا على مسرح عكاظ بالمملكة العربية السعودية أمس الجمعة ضمن فعاليات موسم الطائف والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

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وقدم عبادى الجوهر خلال الحفل عدد من الأغاني المتنوعة مثل "المزهرية"، و"خلاص ارجع"، و"صمت الطريق"،و"لو تعرفين"، "قالوا ترى"، و"لا سفر"، و"يا شوق"، و"فى بعدك"، و"اجهلك ولى سنين اتخيلك"، و"تبى تعرف فى قلبى"، "وش مكانك"، وغيرها.





يذكر أن آخر أعمال عبادى الجوهر أغنية "كلميني"، وهى من كلمات فيصل بن يزيد، وألحان محمد المغيص، وتقول الأغنية كلميني وبالحكي لا تبخلين.. وأمسحي دمع بعيني.. أمسحي هم السنين.. كلميني وبالحكي لا تبخلين