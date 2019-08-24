شكرا لقرائتكم خبر عن BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الشبكة الإنجليزية BBC لقطات جديدة من الموسم الخامس والجديد لمسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders المقرر طرحه يوم الاحد المقبل 25 أغسطس بعد توقف دام لأكثر من عام ونصف منذ عرض الموسم الرابع.

وفي سياق متصل، أكد القائمون على المسلسل، انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد ان شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد أن انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية، بعد ان تولى تومى شيلبي منصب عضو فى البرلمان عن مدينة برمنجهام.