شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار خروج الشخصية الشهيرة "سبايدرمان" من عالم مارفل، وعودته مرة أخرى الى شركة "سونى" لفشل المفاوضات التى كانت تعقد بين الجانبين، ظهر الممثل العالمى توم هولاند صاحب الشخصية الشهيرة فى صور جديدة.

ونشر هولاند صورا له بصحبة الممثل العالمى روبرت دواين صاحب شخصية " Iron Man" الشهيرة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، والتى تعد الظهور الأول له بعد الإزمة الشهيرة التى احتج عليها عشاق مارفل بعد تعلقهم بالشخصية التى برزت بشكل كبير فى سلسلة الأفلام السابقة.

ثلاث سنوات فقط هي عمر الرجل العنكبوت بشكله الجديد الذى نسج خيوطه الممثل الشاب توم هولاند داخل إطار عالم "مارفل السينمائي"، بالتزامن مع انطلاق فيلمه الأول "Homcoming" عام 2016، وأتبعه بنجاح جماهيري غير مسبوق تخطى إيرادات المليار دولار عبر جزئه الثانى الذى حمل اسم "Far from Home" الذى ظهر للنور الشهر الماضى.

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