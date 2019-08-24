كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 11:48 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمشجعة أجنبية حسناء في مدرجات نادي الهلال . وأظهر الفيديو المشجعة وهي تردد مع الجماهير العبارات التشجيعية لمؤازرة فريقهم في مباراته أمام أبها . وخطفت المشجعة أنظار الجماهير ، وهي تصور نفسها سيلفي وتغمرها السعادة .

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: حسناء أجنبية تخطف الأنظار بتفاعلها مع جماهير نادي الهلال في المدرجات أمام أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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