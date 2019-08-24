أخبرته باعتراف صادم بشأن عشيقها القديم.. المصري المتهم بتقطيع زوجته بساطور يكشف تفاصيل جريمته

كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 11:48 صباحاً - أدلى المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها بساطور في منطقة الهرم بمصر ، باعترافات تفصيلية للجريمة أمام الجهات الأمنية . وقال المتهم أنه تزوج من المجني عليها منذ عدة سنوات وأنجب منها طفلتين عمرهما عام ونصف و ٩ أشهر ونشبت بينهما في الآونة الأخيرة خلافات شديدة لشكه في سلوكها وارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحد الاشخاص الذي كانت تربطها به علاقة عاطفية قبل زواجهما حتي يوم الجريمة .

وأوضح أنه عندما نشب خلاف بينهما فصرخت زوجته في وجهه واعترفت له بخيانتها قائلة: “أيوة رجعت لعشيقي وأقولك حاجة كمان البنت الكبيرة دي مش بنتك واللي عندك أعمله” ، بحسب موقع صدى البلد .

وأضاف المتهم أنه بعد سماعه اعترافات زوجته انتابته حالة من الغضب وقرر التخلص منها فاستغل دخولها للاستحمام واستل سكينا من المطبخ ودخل ورائها، وقال المتهم: ذبحتها أمام الطفلتين، سدد لها عدة طعنات من الظهر ثم قام بذبحها، وعن طريقة تخلصه من جثتها قال: جسمها ضخم ومكنتش هعرف اتخلص منه فأحضرت ساطور وقسمتها نصفين وضعت كل منهما في جوال وألقيت بهما في ترعة المريوطية. أمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.