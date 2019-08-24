كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 11:48 صباحاً - أدلى المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها بساطور في منطقة الهرم بمصر ، باعترافات تفصيلية للجريمة أمام الجهات الأمنية . وقال المتهم أنه تزوج من المجني عليها منذ عدة سنوات وأنجب منها طفلتين عمرهما عام ونصف و ٩ أشهر ونشبت بينهما في الآونة الأخيرة خلافات شديدة لشكه في سلوكها وارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحد الاشخاص الذي كانت تربطها به علاقة عاطفية قبل زواجهما حتي يوم الجريمة .
وأوضح أنه عندما نشب خلاف بينهما فصرخت زوجته في وجهه واعترفت له بخيانتها قائلة: “أيوة رجعت لعشيقي وأقولك حاجة كمان البنت الكبيرة دي مش بنتك واللي عندك أعمله” ، بحسب موقع صدى البلد .
وأضاف المتهم أنه بعد سماعه اعترافات زوجته انتابته حالة من الغضب وقرر التخلص منها فاستغل دخولها للاستحمام واستل سكينا من المطبخ ودخل ورائها، وقال المتهم: ذبحتها أمام الطفلتين، سدد لها عدة طعنات من الظهر ثم قام بذبحها، وعن طريقة تخلصه من جثتها قال: جسمها ضخم ومكنتش هعرف اتخلص منه فأحضرت ساطور وقسمتها نصفين وضعت كل منهما في جوال وألقيت بهما في ترعة المريوطية. أمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبرته باعتراف صادم بشأن عشيقها القديم.. المصري المتهم بتقطيع زوجته بساطور يكشف تفاصيل جريمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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