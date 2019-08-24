شاهد: رد فعل كاظم الساهر على فتاة طلبت التصوير معه بجوالها بالسودة!

كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 11:48 صباحاً - أظهر مقطع فيديو ردة فعل الفنان كاظم الساهر على فتاة طلبت التصوير معه بجوالها ولم يستطع لصعوبة المكان.

وبدا في مقطع الفيديو الفتاة وهي تعطي جوالها لكاظم الساهر ليلتقط سيلفي معها وحاول أن يلتقط الساهر صورة مع الفتاة ولكنه لم يستطع لصعوبة المكان، حيث ظهر مبتسما، مما أثار إعجاب متابعيه الذين وصفوه بالمتواضع.

وكان الفنان كاظم الساهر أحيا ثاني ليلة طربية بموسم السودة على مسرح طلال مداح بالمفتاحة في مدينة أبها، حيث حظي القيصر باستقبال كبير من الجمهور الذي صفق له بحرارة.

وبدأ حفلته بأغنية ” عيد العشاق ”، لتتوالى الأغاني التي اشتهر بها القيصر، ثم انتقل القيصر لألوان الفن العراقي بأغنية ” أقعد راحة ” وشارك كاظم عددا من العراقيين بالدبكة العراقية على المسرح وسط تفاعل الحضور.