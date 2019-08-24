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كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 11:48 صباحاً - ردت الفاشينيستا الكوينية نهى نبيل على احد متابعيها والذي اتهمها بالتقصير مع والدها بكلمات قاسية.
وفي التفاصيل، فقد نشرت نهى نبيل صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام غير ان احد متابعيها علق قائلا: “والدنيا دوراه انشالله اولادك بسسو نفس الشي الي سويتيه بابوك المسكن الي يكسر الخاطر انتي ماعندك احساس والله مافي قلب”.
وقد ردت نهى نبيل على هذا التعليق قائلة: “❤️❤️❤️ ان شاءلله عيالي يسوون معاي ربع اللي سويته لأهلي ❤️ شكرا حبيبتي على الدعوه الجميله”.
يذكر أن والد نهى مصري الجنسية ولكنها تحمل الجواز الكويتي لأن والدتها وزوجها كويتيين الأصل.
كانت هذه تفاصيل خبر نهى نبيل ترد على متابع اتهمها بالتقصير مع والدها.. فماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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