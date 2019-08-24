أصالة تطرح «حاجة متخصكش».. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كسرت أغنية المطربة السورية أصالة الجديدة، والتي تحمل اسم “حاجة متخصكش” حاجز المليون بعد 4 أيام من طرحها على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات: ناصر الجيل، ألحان وتوزيع: آدم حسين، مهندس صوت أندرو داوود، ميكس لندن.
وكانت أصالة قد طرحت أغنيتين من ألبومها المنتظر، الأولى هي “نكتة بايخة” من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، والأغنية الثانية “مبقاش سر” من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد.
والجدير بالذكر أن أصالة طرحت مؤخرًا ديو غنائى مع المطرب مصطفى حجاج أغنيتهما بعنوان “لما تقول يا عوم” الدويتو الخاص بالأغنية الدعائية بفيلم “ولاد رزق 2”، للنجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم.
والأغنية من كلمات مصطفى حسن ومن ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، وظهرت أصالة فى أحداث الفيلم كضيفة شرف مع يسرا وماجد المصرى.
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