“الروك آند رول” يصل إلى سطح المريخ

متابعة بتجــــــــــرد: قررت مهمة “إنسايت” للمريخ، التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا”، إطلاق اسم فرقة “الروك آند رول” على إحدى صخور كوكب المريخ.

وذكرت وكالة “رويترز”، أنه على مدى أكثر من 50 عاما، هزت فرقة “الروك ذا رولينج ستونز” المسارح في جميع أنحاء العالم بموسيقاها، والآن يبدو أن تأثيرها سيمتد إلى الفضاء.

وأعلنت وكالة “ناسا” أن صخرة “رولينج ستونز” التي سيطلق عليها اسم الفرقة، أصغر قليلا من حجم كرة جولف، ويقال إنها تدحرجت لمسافة متر بفعل هبوط مركبة إنسايت على المريخ في نوفمبر/ تشرين الثاني.

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وأعلن الممثل روبرت داوني جونيور عن تسمية الصخرة، فيما كان أعضاء الفرقة ميك جاجر وكيث ريتشاردز وروني وود وتشارلي واتس يستعدون لإحياء حفل مساء أمس الخميس في استاد باسادينا روز بول بالقرب من مختبر ناسا للدفع النفاث.

ووصفت الفرقة المعروفة بأغان مثل (سيمباثي ويذ ذا ديفل) و(براون شوجار) هذا التكريم بأنه “علامة بارزة في تاريخها الطويل الحافل بالأحداث”.

وقالت “ناسا” إنه رغم أن التسمية غير رسمية فسوف تظهر على الخرائط الخاصة بالمريخ. ولا تطلق أسماء رسمية على مذنبات أو أجسام أخرى في المجموعة الشمسية سوى من خلال الاتحاد الفلكي الدولي.