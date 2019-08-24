تفاعل نسائي في حفل كاظم الساهر في أبها بالسعودية

متابعة بتجــــــــــرد: قوبل حفل النجم العراقي، كاظم الساهر، في مدينة أبها، بمنطقة عسير السعودية، بتفاعل لافت من جمهوره النسائي.

وقدم الساهر في الحفل، عددا من أشهر أغانيه على مسرح يحمل اسم المطرب السعودي الراحل طلال مداح، وذلك ضمن سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام تحت مسمى “موسم السودة”.

والسودة هي قرية جبلية تابعة لمدينة أبها، وتعد من أشهر معالمها السياحية.

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وغنى كاظم الساهر في الحفل، العديد من أشهر أغنياته، منها “أحبيني” و”أكرهها” و”أنا وليلى” و”يا ليل لا تنتهي”، قبل أن ينضم لفريق الدبكة المرافق له، ويرقص معهم “الجوبي”.

يشار إلى أن كاظم الساهر أحيا أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية، في يوليو/ تموز 2018، ضمن فعاليات سوق عكاظ في الطائف، وذلك بعد تأجيل لحفليه اللذين كان من المقرر إقامتهما في جدة ورياض في عام 2017 دون أسباب معلنة.

وقبل إحياء حفله في “موسم السودة” بأبها السعودية، كان كاظم الساهر متواجدا في مدينة إسطنبول التركية، حيث أحيا حفلا، ولكنه تعرض هناك لموقف محرج، عندما اقتحمت معجبة المسرح وعانقته.