سكارليت جوهانسون الممثلة الأعلى أجرا في العالم

متابعة بتجـــــــــــرد: استطاعت الممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، أن تفوز بلقب “أعلى الممثلات أجرا” في العالم، للعام الثاني على التوالي.

ووفقا لتصنيف مجلة “فوربس” السنوي، الذي نشر اليوم الجمعة، فقد تلقت سكارليت جوهانسون، التي تبلغ من العمر 34 عاما، 15.5 مليون دولار أكثر مما حققته في العام الماضي 2018، ليرتفع أجرها إلى 56 مليون دولار.

ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النجاح العالمي الهائل الذي حققه أحدث أفلامها “Avengers: Endgame” (أفنجرز: إند غيم)، وهو الفصل الأخير من ملحمة “أفنجرز” السينمائية، الذي تقاضت نظير بطولتها فيه 35 مليون دولار.

وتجسد سكارليت جوهانسون في أفلام “أفنجرز”، العميلة الخارقة “ناتاشا رومانوف”، الشهيرة بـ”الأرملة السوداء”، والتي ستلعب بطولة فيلما عنها، من المقرر أن يطرح بدور العرض السينمائية خلال العام المقبل 2020.

وكان المركز الثاني من قائمة “فوربس” لـ”أعلى الممثلا أجرا في 2019″، من نصيب الممثلة الأمريكية اللاتينية، وبطلة المسلسل الكوميدي التلفزيوني الحاصد للجوائز “Modern Family”، إذ حازت على 44.1 مليون دولار بين 1 يونيو/حزيران 2018 و1 يونيو 2019.

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وجاءت الممثلة الأمريكية، ريس ويذرسبون، في المركز الثالث، بأجر 35 مليون دولار، ثم الممثلة الأسترالية، نيكول كيدمان، في المركز الرابع بـ34 مليون دولار.

وبعدما كانت في المركز الثالث بقائمة عام 2018، بفضل تصويرها لحملات إعلانية لعلامات تجارية كبرى، هبطت الممثلة الأمريكية، فقد الممثلة الأمريكية، جينيفر أنيستون، إلى المركز الخامس في قائمة هذا العام، بأجر 28 مليون دولار فقط.

وتضم قائمة “أعلى الممثلات أجرا لعام 2019” أسماء جديدة، هي إليزابيث موس، بطلة المسلسل التلفزيوني “The Handmaid’s Tale”، والممثلة الأسترالية مارغوت روبي، بطلة فيلم “Once upon a Time in Hollywood” أمام ليوناردو دي كابريو وبراد بيت.

أما المركز العاشر والأخيرـ فكان من نصيب الممثلة الأمريكية، إلين بومبيو، بطلة المسلسل التلفزيوني “Grey’s Anatomy”، بأجر يصل إلى 22 مليون دولار.