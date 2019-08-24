عبادي الجوهر وداليا مبارك في انطلاقة أولى “ليالي عكاظ” الغنائية

ضُمن فعاليات “موسم الطائف” من تقديم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة “موسم الطائف”، وبتنظيم من مجموعة MBC، أقيم مساء أمس الجمعة حفل فني أحياه كل من الفنان عبادي الجوهر والفنانة داليا مبارك ضمن أولى حفلات “ليالي الطائف” الغنائية. تميز الحفل بأجواء رائعة وحضور حاشد.

الجدير ذكره أن حفلات “ليالي الطائف” منقولة مباشرة على هواء قناتي MBC1 ووناسة وعلى أثير MBC FM.

تُستكمل سلسلة “ليالي عكاظ” الغنائية، مع النجم الخليجي حسين الجسمي يوم 24 أغسطس، ثم يستقبل جمهور “موسم الطائف” النجمة أصالة يوم 28 أغسطس، وتختتم الأمسيات مع النجمة أحلام يوم 30 أغسطس.