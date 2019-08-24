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"الخليج 365" من بيروت: تعاون جديد يجمع لفنان ماجد المهندس، مع الشاعر الإماراتي أنور المشيري بأغنية تحمل عنوان "سَجـّيت مع نفسي" تصدى لتلحينها الفنان عصام كمال، وقام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو سيروس، ومكس وماستر المهندس جاسم محمد، وإشراف ومتابعة فائق حسن مدير أعمال المهندس.

تم طرح العمل مساء أمس عبر قناة المهندس على موقع "يوتيوب"، مع مونتاج خاص أعد خصيصاً للفيديو الذي سيحمل الأغنية، الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية، والتي يقول مطلعها:

سَجـّيت مَعْ نفسي وقبـْل آتِنَـبـه

قِـدّام عيـنـي مَـرّت أيـام عمري

حزني وفَـْرحي والعِدى والأحبّـة

وما فِقْت إلاّ وإبتسامة في ثغري..

ويأتي هذا التعاون بين المهندس والمشيري بعد مجموعة من النجاحات الكبيرة التي تحققت بتعاونهما مثل الأغاني "تحبك روحي" و "أحبك موت" و "روحي بلقاك" و "يا ناس خلي" وأغنية "فرصة مجنونة" وغيرها من الاعمال التي لاقت صدى كبير بين الجمهور.



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كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المهندس يجدد تعاونه مع الشاعر أنور المشيري بأغنية "سَجـّيت مع نفسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.