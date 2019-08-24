بينهم زينة وإنجي وجدان.. انتقادات واتهامات متبادلة بين النجوم وريهام سعيد بسبب فيديو "السمنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:ياسمين الشرقاوي:

شهدت الساعات الماضية، انتقادات حادة، وصلت إلى حد الهجوم، في رسائل متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين نجوم الفن والمشاهير من جانب، وبين الإعلامية ريهام سعيد من جانب اَخر، على خلفية فيديو "السمنة" الذي تحدثت خلاله الأخيرة في أحدث حلقات برنامجها "صبايا"، المعروض على قناة "الحياة"، والذي أثار جدلًا واسعاً بعد هجومها الحاد على الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد (السمنة)، واصفة إياهم بـ"الميتيين"، وعلى الرغم من محاولتها لتبرير ما ذكرته بعدة فيديوهات لها، لكن جميع محاولتها كُللت بالفشل، وازداد الهجوم عليها.

ونستعرض في السطور التالية تفاصيل حرب الرسائل بين ريهام سعيد والنجوم:

إنجي وجدان

الفنانة إنجي وجدان تصدرت قائمة المعترضون على تصريحات "ريهام سعيد"، وبادرت بنشر مقطع فيديو، هاجمت فيه الأخيرة، قائلة: "أنا مبحبش أتكلم عن حد ولا أعمل مشاكل مع حد، لسه متفرجة على فيديو لريهام سعيد بتقول فيه إن التُخان ميتين وإن هما عبء على الدولة".

وتابعت: "أستاذة ريهام حضرتك كنتي عيانة أو عيانة أو معرفش، أنا واحدة تخينة ومعنديش كل المشاكل دي وغيري كتير، وكنت متعاطفة معاكي جدا لما أعلنتِ إصابتك بمرض نادر، وكنت بدعيلك، وناس كتير كانت ضدك وبقت بتدعيلك لما أعلنتي مرضك، فمش من صالحك إنك تضايقي الناس وتغلطي فيهم وتغلطي في شكلك..أنا رياضية طول عمري، وتخنت، واتجوزت وجوزي رفيع وأُعجب بيَّ رغم أني تخينة، وخلي بالك في ناس مريضة وتخنت وفي ناس عندها مشكلة في الغدد، وفي ناس تخان ورياضيين وممكن يكونوا أحسن منك في الجيم، ومش من حقك تقولي التخان ميتين، أنا أهو عايشة وبمثل وبدي للناس أمل مش بكأبهُم، ودور الإنسان إنه يعطي للناس أمل، لكن لما تقولي لشخص تخين أنه ميت فأنتي كده بتقضي عليه تمامًا".

زينة

لم تترك الفنانة زينة الفرصة، لتنتقد الإعلامية المثيرة للجدل، إذ حرصت على ترك تعليقًا على فيديو "إنجي وجدان"، قالت فيه: "والله ما في عبء على الدولة غيرها بتقل دمها وكذبها مدعية المرض، مريضة عمليات التجميل، بتتريق على الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال، أنا مش فاهمة ليه تبقي موجودة واحدة زي دي أساسًا، منتهى عدم الاحترافية والتنمر فاضل تعمل إيه تاني علشان تمشي تشتم الناس بالأم والأب؟.

ومن جانبه سخر السيناريست تامر حبيب، من تصريحاتها أيضًا، وكتب عبر صفحته بـ"فيسبوك" قائلًا: "طيب التخين ممكن يخس، إنما الريهام ده يا حرام يعمل إيه".

لترد الإعلامية ريهام سعيد على منشور "حبيب"، قائلة: "غير إن عيب حد مثقف زيك ياخد جملة من وسط حلقة زي الناس العادية"، عيب أوي إنك تتكلم بالطريقة دي وأنت نفسك مبتقدرش ترقص وتبقي بوبي الحبوب غير لما عملت عملية وخسيت، نزلت من نظري أوي".

أما الملحن مصطفى جاد، فحرص على توجيه رسالة لها، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "ريهام سعيد.. عمري ما صدقتك ولا حسيت للحظة إنك بتعملي خير لوجه الله.. متنمرة وتستحق العقاب على غلطاتها المتكررة".

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صلاح عبدالله

علق الفنان صلاح عبدالله على تصريحات الإعلامية ريهام سعيد ،بخصوص الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد (السمنة)، ضمن برنامجها "صبايا" على قناة الحياة .

وكتب "عبدالله"، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: " أنا تخين وكرشي متر قدامي، ومش ههري ولا هلقش على ريهامي".

أحمد حسن

لم يقتصر الأمر على نجوم الفن فقط، بل شارك أيضا لاعب المنتخب المصري السابق، أحمد حسن، في حملة الانتقادات الموجهة للإعلامية، رافضًا ما ذكرته في الحلقة المثيرة للجدل، حيث نشر صورة له برفقة والدته عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"، وكتب لها قائلًا: "بصي يا ريهام هكلمك عملي وبدون تنظير.. شايفة الست القمر السمينة دي! تبقى أمي وفي زيها ملايين من أمهاتنا واخواتنا العظيمات إللي جابوا رؤساء وعلماء ومبدعين و رياضيين وفنانين و إعلاميين للأسف إنتي واحدة منهم وناجحين في كل المجالات في البلد".

وأضاف: "الناس دي تعبوا وشقوا وعرقوا واشتغلوا وقعدوا على ولادهم وعلموهم وحاجات كتيرة فى مشوار الحياة، الأمهات دول بركة حياتنا وكفاية دعوة واحدة بس منهم تريح القلب وتفتح الأبواب المقفولة الناس دي اللي إنتي متعرفيش عنهم وعن ظروفهم حاجة، إنتي اتكلمتي عنهم بسوء لأنك باختصار معرفتيش قيمتهم ولا هتعرفيها لأن الناس اللي وصفتيهم بالميتة دول مبيموتوش حتى ولو رحلوا عن الدنيا لأننا بنعيش بكل حاجة حلوة علموها لينا وسابوهلنا وبيسبوهلنا.

واختتم أحمد حسن رسالته قائلًا: "يا ألف خسارة على الإعلام اللي بدل ما يعلم وينصح ويقدم رسالة محترمة بقى يسخر وينظر على الطيبين اللي فاضلين في حياتنا، نصيحة لوجه الله على الملأ زي كلامك ما كان على الملأ .. راجعي نفسك وحاولي تعتذري لكل الناس اللي زعلتيهم جايز يسامحوكي".

وأعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، مساء أمس أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارًا بوقف برنامج "صبايا"، ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرًا، مؤكدة أن الإيقاف يستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام معها، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقًا لما ينتهي له الأمر.

وأكدت الشبكة، أنها تحترم جميع مشاهديها، وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

يذكر أن انتقدت خلال برنامجها أصحاب السمنة المفرطة، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، مضيفة: "منظرك بيكون مش حلو وأنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

وسرعان ما أثار حديث ريهام سعيد موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جعلها تدخل ضمن قائمة الأكثر تدوينًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" اليوم الجمعة.

وهاجم البعض ريهام سعيد بسبب حديثها عن الموضوع وعدم اختيار مصطلحات مناسبة، وأشار آخرون إلى أن السمنة تكون مرضًا في بعض الأحيان.