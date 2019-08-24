سمير صبري ضيف قصر السينما الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستضيف قصر السينما يوم الأحد القادم، الفنان الكبير سمير صبرى، ضمن برنامج نجم وندوة، ويدير الندوة الفنان تامر عبد المنعم، وذلك فى تمام الثامنة مساء.

يأتي ذلك ضمن البرامج التي تتضمنها أنشطة قصر السينما، ومنها: "نجم وندوة"، "نادى السينما التسجيلية"، بالإضافة إلى دورات سينمائية في جميع التخصصات .

يُشار إلى أن قصر السينما استضاف مؤخرًا عددًا كبيرًا من النجوم، منهم: خالد الصاوى وأحمد بدير والمخرج مجدي أحمد علي، كما تم عرض فيلم "من قتل الأرمن" بحضور صناعه.