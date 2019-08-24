فيديو| أوكا وأورتيجا يطرحان "7 ريختر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: طرح المطربان أوكا وأورتيجا، عبر قناتهما الرسمية بموقع "يوتيوب"، أغنيتهما الجديدة "7 ريختر" من ألبوم "على الماشي". الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع أوكا، وميكس جورج يعقوب وأورتيجا وأحيا أوكا وأورتيجا، حفلاً غنائيًا ضمن حفلات صيف 2019، أمس الجمعة فى الساحل الشمالي، وقدما خلال الحفل مجموعة متنوعة من أبرز أغانيهم، منها "ألعب يالا، ودلع بنات، والمارد".

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