ندوة عن "النقد التطبيقي" و ٨ عروض ضمن فعاليات اليوم الثامن لـ"القومي للمسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

يواصل المهرجان القومي للمسرح عروضه اليوم السبت، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشر التي تقام حاليًا.

يشهد ثامن أيام المهرجان، مساء اليوم السبت، إقامة ندوة و٨ عروض مسرحية، والندوة بعنوان "النقد التطبيقي" وتقام بالمجلس الأعلى للإعلام بدار الأوبرا المصرية، من الثانية وحتى الخامسة عصرًا.

وتبدأ العروض في تمام السادسة، حيث تقام ٤ عروض مسرحية هي "أبناء قابيل" للمخرج إسلام تمام، بقاعة سيد درويش، كما يقام العرض المسرحي "ابو كلبس" للمخرج أشرف علي، بقاعة الغد.

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وعلى مسرح النهار تعرض مسرحية "أليس في بلاد العجائب" للمخرج إيهاب ناصر، بينما يقام العرض المسرحي "الإنسان الطيب" للمخرج سعيد منسي، على مسرح ميامي.

وفي الثامنة والنصف مساء تقام ٤ عروض مسرحية هي "تريفوجا" للمخرج عادل مبروك، بمركز الهناجر للفنون، كما يقام العرض المسرحي "آخر رايات الأندلس" للمخرج مصطفى طه، على مسرح العالم الكبير.

ويقام العرض المسرحي "ترنيمة الفلاح الفصيح" للمخرج سعد سليمان، على مسرح السلام، وتعرض مسرحية "خيالات" للمخرج محمد فوزي، على مسرح العرائس.

وتقام الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة من ١٧ وحتى ٣٠ أغسطس، برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز.