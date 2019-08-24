تراند اليوم : طليقة "الفيشاوي" ترد على تهمة "مشينة".. وهذا ما كشفته عن ثروته...

أعلنت هند الحناوي، طليقة الممثل أحمد الفيشاوي، أنها ستحرك دعوى ضد والد ابنتها "لينا"، بعد نشره فيديو يتهمها فيه باتهامات تسيء لسمعتها، بعد أن قال إنه القبض عليها من قبل مع رجل غريب وهي في حالة سكر.

وتعتزم الحناوي مطالبة الفيشاوي بتعويض مادي كبير، لما لحق بها من أضرار بالغة، بسبب تعرضه لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أي دوافع، إلا لحصولها على حكم نهائي بحبسه، لامتناعه عن سداد نفقة ابنتهما لينا منذ فترة كبيرة، رغم علمه وتوقيعه وموافقته بأن تدرس في لندن.

وأشارت الحناوي أنها لن ترد على الفيشاوي بطريقته وبينهما القضاء، مناشدة نقابة الممثلين ونقيبها وكافة جهات الدولة في مصر بسرعة تنفيذ العدالة بتسليم الفيشاوي لمباحث تنفيذ الأحكام لدفع النفقة، لافتة إلى أنه وقتها كل شيء سينتهي، لأنها لا تريد حبسه.

وأوضحت أن طليقها يمتلك ثروة طائلة في البنوك، ورغم ذلك يتهرب من الإنفاق على ابنته، ويعاني من مشاكل كبرى مع الضرائب في مصر، قائلة: "نريد فقط أن يتحمل مسؤولية ابنته وينفق عليها.. هو يهاجمني ويشوه صورتي بسبب حكم سجنه، رغم أنني وعائلتي أنفقنا على ابنتي التي تتعلم بالخارج ملايين، وهو لم يدفع شيئاً لها".

وتعيش لينا الفيشاوي مع والدتها هند الحناوي في لندن، حيث تدرس هناك، ولم تحضر للمشاركة في جنازة جدها الفنان فاروق الفيشاوي؛ بسبب حصول والدها على حكم محكمة بمنعها من السفر مجددًا إلى إنجلترا.

Advertisements

وقالت سلوى عبد الباقي جدة "لينا"، إن حفيدتها لم تزر مصر منذ 3 سنوات بسبب القضية التي رفعها والدها بمنعها من السفر، وبالتالي إذا عادت لمصر لن تتمكن من السفر مرة أخرى.

أضافت سلوى خلال تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" أن الفيشاوي لم ينفق على ابنته منذ 3 سنوات، كاشفة عن أن الطلب الذي قدمه للمحكمة لمنع ابنته من السفر، كتب فيه أنه يريد تربيتها في مجتمع إسلامي محافظ، لذلك يريد منعها من السفر مع والدتها للندن.

من جانبه، أوضح يوسف فايز محامي أحمد الفيشاوي، أن موكله طلب منع ابنته من السفر لأنه يخاف عليها، كونها تعيش مع زوج والدتها وهو رجل غريب عنها.

واستطرد: "عايز يحافظ عليها.. ومش عايز اضيف بقا إن بنته ملهاش علاقة بالنشاط السياسي اللي بتعمله والدتها برا وهجومها على الحكومة المصرية والسياسات المصرية بل وعلى الشريعة الإسلامية".