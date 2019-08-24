تراند اليوم : فنان مصري شهير يصدم جمهوره بإعلان إدمانه للمخدرات...

تفاجأ الجمهور المصري من تصريحات أطلقها فنان ظهر نجمه بقوة خلال السنوات الأخيرة.

و صُدم جمهور الفنان الشاب أحمد مجدي بتصريح مفاجيء أطلقه مع الإعلامية منى الشاذلي خلال استضافته في برنامج "معكم".

وقال "مجدي" في لقاء مع البرنامج: "كنت بشرب مخدرات وصايع، بس لما شفت أمي وأبويا بيتألموا للدرجة دي، فقلت مش دا اللي أنا عايزه".

أحمد مجدي هو نجل المخرج الشهير مجدي أحمد علي ، وشارك مع والده في فيلم "مولانا" قبل أن يشترك في العديد من الأعمال أبرزها "بالحجم العائلي" للفنان يحيى الفخراني خلال رمضان قبل الماضي.

