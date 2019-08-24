ريهام سعيد وزينة تُحوّلان إنستغرام إلى ساحة معركة.. ما علاقة إنجي وجدان؟-فيديو

لا تزال أصداء حديث ريهام سعيد عن النساء اللاتي يُعانين من السّمنة المفرطة حديث مواقع التواصل الاجتماعي، رغم قول سعيد إنها كانت تتحدّث عن نفسها عندما كانت تُعاني من السمنة وعن معاناتها بهذه الفترة. وانتقل الهجوم على ريهام سعيد من الجمهور الذي وصف حديثها بـ”الوقح” وغير الاحترافي في حلقتها التي حملت اسم “رحلتي مع التخنة”، إلى هجوم بعض الفنانين عليها، حيث نشرت الفنانة المصرية إنجي وجدان مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام”، ردّت من خلاله على تصريحات الإعلامية ريهام سعيد.وتسبّب حديث إنجي وجدان التي تُعد من الفنانات البدينات في تضامن الفنانة المصرية زينة معها، حيث غضبت بشدة من حديث ريهام عن “البدناء” وهاجمتها عبر إحدى التعليقات في مقطع الفيديو.

وكتبت زينة، في تعليقها: “والله ما في عبء على الدولة غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها مدعية المرض مريضة عمليات التجميل، بتتريق على الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال رخيصة”.وأضافت زينة: “أنا مش فاهمة ليه تبقي موجودة واحدة زي دي أساسًا منتهى عدم الاحترافية وقلة الأدب والتنمر فاضل تعمل إيه تاني علشان تمشي تشتم الناس بالأم والأب”. وأثار تعليق “زينة” غضب ريهام سعيد، الأمر الذي دفعها لمعايرتها بقضية النسب مع الفنان المصري أحمد عز وزواجها بدون عقد رسمي، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها على “إنستغرام” وقصدت إغلاق التعليقات على متابعيها لتقطع الطريق على أي شتائم من نوع جديد. وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على “إنستغرام”، قائلةً: “ولاد من غير نسب وجواز من غير عقد، ومخدرات وقرف كتير ولسة ليكي عين تتكلمي؟، أنا اللي موجودة ازاي؟، على الأقل أنا ليا لزمة بنشر الخير مش الفجور، والافتراء على الناس.. يبني والله أنت ربنا نجدك”. وكانت إنجي وجدان، قد قالت: “أنا مبحبش أتكلم عن حد ولا أعمل مشاكل مع حد، لسه متفرجة على فيديو لريهام سعيد بتقول فيه إن التُخان ميتين وإن هما عبء على الدولة”.

وتابعت الفنانة المصرية: “أستاذة ريهام حضرتك كنتي عيانة أو معرفش، أنا واحدة تخينة ومعنديش كل المشاكل دي وغيري كتير، وكنت متعاطفة معاكي جدا لما أعلنتِ إصابتك بمرض نادر، وكنت بدعيلك، وناس كتير كانت ضدك وبقت بتدعيلك لما أعلنتي مرضك”. واستطردت: “مش من صالحك إنك تضايقي الناس وتغلطي فيهم وتغلطي في شكلك.. أنا رياضية طول عمري، وتخنت، واتجوزت وجوزي رفيع وأُعجب بيَّ رغم أني تخينة، وخلي بالك في ناس مريضة وتخنت وفي ناس عندها مشكلة في الغدد، وفي ناس تخان ورياضيين وممكن يكونوا أحسن منك في الجيم، ومش من حقك تقولي التخان ميتين، أنا أهو عايشة وبمثل وبدي للناس أمل مش بكأبهُم، ودور الإنسان إنه يعطي للناس أمل، لكن لما تقولي لشخص تخين أنه ميت فأنتي كده بتقضي عليه تمامًا”. يُذكر أن العلاقة بين ريهام سعيد وزينة، ليست على ما يرام حيث يوجد تلاسن بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، فالأولى تتضامن مع أحمد عز وتهاجم تصرفات زينة بشراسة، في حين ترد الأخيرة من آنٍ لآخر عبر بعض هجومها.