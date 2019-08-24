شاهدوا.. رجل يصوّر النساء من تحت تنانيرهم ويضعهم على مواقع اباحية

كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - قبضت الشرطة الإسبانية على ​رجل كولومبي​ يبلغ من العمر 53 عام، يصور النساء من تحت تنانيرهم في ​مترو مدريد​، وبعد تصويرهم ينشر الفيديوهات على ​مواقع إباحية​.

وفي التفاصيل ان هذا الشخص يستخدم كاميرا خفية يثبتها في حقيبته ويضعها على الأرض قرب النساء ومن بينهن القاصرات، ويبدأ بعد ذلك بتصويرهم.

وداهمت الشرطة الإسبانية منزله، وعثرت على كمبيوتر وثلاثة محركات أقراص صلبة تتضمن مقاطع فيديو وصور للنساء.

ووجدت السلطات ايضا أكثر من 283 مقطع فيديو لـ 555 امرأة وفتاة قاصر على موقع إباحي، حظيوا بأكثر من مليون مشاهدة.