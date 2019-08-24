كانجانا رانوت تدافع عن بريانكا شوبرا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

وجدت ممثلة بوليوود والأيقونة العالمية بريانكا شوبرا جوناس نفسها مؤخراً، وسط جدل عندما شاركت تغريدة سابقة تحتفل ببعض الضربات العسكرية الجوية التي شنها الجيش الهندي في وقت سابق.

على الرغم من أن بريانكا دافعت عن آرائها حول الوضع، إلا أن العديد منهم ، بمن فيهم وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مازاري ، صاغوا رسائل مفتوحة ووقعوا عرائض تحث اليونيسف على تجريدها من لقب سفير النوايا الحسنة بسبب “نفاقها” المزعوم.

Advertisements

بالإضافة إلى ذلك، لم يدعم الكثيرون في صناعة أفلام بوليوود بريانكا ، باستثناء مواطنتها الممثلة كانجانا رانوت Kangana Ranaut.

تقول ممثلة “الملكة”: “ليس خيارًا سهلاً عندما تتعثر بين واجبك ومشاعرك، كونك سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف ، أمر يؤكد أنك لا تستطيع قصر هويتك على أمة واحدة ، ولكن كم منا يستطيع الاختيار الصحيح؟”.

في سياق مختلف، كانت حالة من الغضب الكبير قد أصاب الصحافة الهندية بسبب نجمة بوليوود كانجانا رانوت Kangana Ranaut، التي أثارت ضجة عندما دخلت في جدال مع صحافي في لقاء جماهيري، مما استدعى من نقابة الصحفيين اصدار قرار بمقاطعة جميع فعاليات رانوت، أو تقم اعتذاراً لرسمياً