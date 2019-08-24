شكرا لقرائتكم خبر عن "السيركال أفينيو" يدعو لأمسيات فينة والان مع التفاصيل

دعا السيركال أفينيو، المركز الفني الإبداعي الشهير في دبي، الجمهور للانضمام لأمسيات من الفن والتصميم والموسيقى والمسرح والنقاشات تحفيزية، والعديد من الفعالية التي تحتفي بالمخيلة وآفاق المعرفة، في موسم "السيركال ليتس" 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.

ويعود الموسم مرة أخرى، بعد أن أقيم خلال مايو (آيار) الماضي، ويفتتح مركز الإبداع السيركال أفينيو وجميع المعارض لوقت متأخر، من 6 حتى 9 مساءً، في عروض تناسب جميع الأعمال، وفقاً لما نشره المركز على موقعه الإلكتروني.

Advertisements

وفي هذه الأمسيات المستمرة، يجد الجمهور نفسه على موعد حدث فريد، وفعاليات مجانية، واجواء إبداعية وتمازج ثقافي مثير للاهتمام.

ويسعى الحدث لتوسيع آفاق معرة الجمهور، وتعزيزي المشهد الثقافي في البلاد، والعمل على تحفيز مخيلة الأجيال الجديدة نحو الإبداع والفنون.

يذكر أن السركال أفنيو يعد أحد أنشط مراكز الإبداع الناشئة في الشرق الأوسط، ويتألف الحيّ من مزيج من الفنانين والمبدعين ويقدم واحدة من تجارب دبي الإبداعية المميزة، حيث يحتضن فعالياتٍ فنية راقية، كما يحتوي على قاعات عرض حديثة ومسرح صغير.