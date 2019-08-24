بعد نجاح جولته الفنية بتونس.. صابر الرباعي: حققت حلمي

متابعة بتجـــــــــــرد: أعرب النجم التونسي صابر الرباعي عن سعادته البالغة بنجاح جولته الفنية بتونس، والتي قدم خلالها عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الناجحة.

ونشر “الرباعي”، صورة له من أحد الحفلات وعلق عليها قائلا: “شكرا من القلب إلى كل الذين ساهموا في نجاح جولتي الفنية في تونس صيف 2019، خاصة اختتام مهرجان قرطاج الدولي الذي كان بمثابة حلم من الأحلام، وتحد جديد تحقق أمام هذا الجمهور الرائع، شكرا من القلب لرفقاء النجاح فرقتي الموسيقية بكل عناصرها التونسية والأجنبية”.

وحرص “الرباعي” على توجيه الشكر لكل فريق عمله الذين ساهموا بشكل كبير في خروج حفلاته الفنية بشكل مميز، أشاد به الجميع.

يذكر أن صابر الرباعي طرح أحدث ألبوماته “صابر 2019″، بالتعاون مع “روتانا” للصوتيات والمرئيات، خلال الفترة الماضية، وضم 10 أغنيات منوعة بين اللهجات اللبنانية، والمصرية، والتونسية، كما طرح أغنية “باي باي” من الألبوم، باللهجة التونسية، وحققت نسب استماع عالية عبر موقع “يوتيوب”.