نجوم THE DARK CRYSTAL: AGE OF RESISTANCE يشعلون أجواء لندن

متابعة بتجــــــــــــرد: أشعلت “ناتالي إيمانويل”، نجمة لعبة العروش السابقة، أجواء العاصمة البريطانية لندن، في أثناء حضورها العرض الأول، من سلسلة التلفزيون الجديدة “The Dark Crystal: Age of Resistance” مساء أمس.

وشوهدت “ناتالي”، برفقة نجوم العمل الذين يحتفلون بانطلاق السلسلة الجديدة، المقرر عرضها في 30 أغسطس الجاري، فيما كانت ترتدي ثوبا رائعا باللونين الأزرق والأبيض، مع زوج من الأحذية المرصعة بالكريستال.

وتدور أحداث “The Dark Crystal: Age Of Resistance” وهي مقدمة لفيلم “Jim Henson” الخيالي لعام 1982، حول مجموعة من الـ”Gelfing – جلفلينجس”، الذين يحاولون استرجاع “قوة الحياة”، التي سرقها الأشرار وهم مخلوقات تدعى “Skeksis- سكيكسيز”

وفي مايو الماضي تم الإعلان عن عشر حلقات من المقرر إطلاقها آخر الشهر الجاري، وتدور أحداثها حول ثلاثة من الجلفلينجس، الذين يبدأون التمرد على الأشرار، بعد اكتشافهم سر قوة الحياة، الذي يهدد حياتهم في عالم “ثرا”.