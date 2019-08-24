- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
متابعة بتجــــــــــــرد: أشعلت “ناتالي إيمانويل”، نجمة لعبة العروش السابقة، أجواء العاصمة البريطانية لندن، في أثناء حضورها العرض الأول، من سلسلة التلفزيون الجديدة “The Dark Crystal: Age of Resistance” مساء أمس.
وشوهدت “ناتالي”، برفقة نجوم العمل الذين يحتفلون بانطلاق السلسلة الجديدة، المقرر عرضها في 30 أغسطس الجاري، فيما كانت ترتدي ثوبا رائعا باللونين الأزرق والأبيض، مع زوج من الأحذية المرصعة بالكريستال.
وتدور أحداث “The Dark Crystal: Age Of Resistance” وهي مقدمة لفيلم “Jim Henson” الخيالي لعام 1982، حول مجموعة من الـ”Gelfing – جلفلينجس”، الذين يحاولون استرجاع “قوة الحياة”، التي سرقها الأشرار وهم مخلوقات تدعى “Skeksis- سكيكسيز”
وفي مايو الماضي تم الإعلان عن عشر حلقات من المقرر إطلاقها آخر الشهر الجاري، وتدور أحداثها حول ثلاثة من الجلفلينجس، الذين يبدأون التمرد على الأشرار، بعد اكتشافهم سر قوة الحياة، الذي يهدد حياتهم في عالم “ثرا”.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم THE DARK CRYSTAL: AGE OF RESISTANCE يشعلون أجواء لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.