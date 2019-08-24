- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب حفلًا غنائيًا ساهرًا ضمن فعاليات “ستارز أون بورد” مساء 21 آب/أغسطس الجاري.
وقدّمت مايا دياب خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها الساهرون بشكل كبير، فأشعلت الأجواء في واحدة من أجمل أمسيات باخرة النجوم.
تألقت مايا خلال الحفل بإطلالتين من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها.
وكانت مايا دياب قد توجهت إلى إسبانيا للمشاركة في رحلة النجوم، حيث التقت بعدد كبير من محبّيها الذين كانوا ينتظرونها عند وصولها على متن السفينة، ومعهم باقات من الورود تعبيرًا عن محبّتهم لها وسعادتهم بوجودها معهم على متن السفينة.
تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنية “يابا يابا” باللهجة الصعيدية المصرية، من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج كريستال يونس.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تشعل أجواء “باخرة النجوم” غناءً ورقصًا – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.