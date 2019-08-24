مايا دياب تشعل أجواء “باخرة النجوم” غناءً ورقصًا – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب حفلًا غنائيًا ساهرًا ضمن فعاليات “ستارز أون بورد” مساء 21 آب/أغسطس الجاري.

وقدّمت مايا دياب خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها الساهرون بشكل كبير، فأشعلت الأجواء في واحدة من أجمل أمسيات باخرة النجوم.

تألقت مايا خلال الحفل بإطلالتين من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران فبدت كعادتها بكامل جمالها وأناقتها.

Advertisements

وكانت مايا دياب قد توجهت إلى إسبانيا للمشاركة في رحلة النجوم، حيث التقت بعدد كبير من محبّيها الذين كانوا ينتظرونها عند وصولها على متن السفينة، ومعهم باقات من الورود تعبيرًا عن محبّتهم لها وسعادتهم بوجودها معهم على متن السفينة.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنية “يابا يابا” باللهجة الصعيدية المصرية، من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج كريستال يونس.