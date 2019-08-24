تامر حسني يتوّج نجاح العُمر في أضخم حفلات الساحل الشمالي

متابعة بتجـــــــــرد: يحيي النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا كبيرًا في مجمع الماسة بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي وذلك بمناسبة مرور 15 سنة على طرح أوّل ألبوم غنائي خاص به.

ومن المقرر أن يُقام الحفل مساء 30 آب/أغسطس الجاري، بمشاركة فريق الجيبسي كينجز، الذي سيشارك نجم الجيل الإحتفال في مزيج موسيقي مميّز يُقدّم لأوّل مرّة بحفل غنائي في الوطن العربي.

وأعرب تامر حسني عن حماسه للأمسية المنتظرة، من خلال منشور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتب في تعليقه على بوستر الحفل: “مستنيكم ان شاء الله يوم الجمعه ٣٠ اغسطس في حفل إحتفالي بمرور ١٥ سنه على اول البوم كامل لي بمفردي حتى البوم عيش بشوقك ، و هيشاركني الإحتفال فريق الچيبسي كينجز بعد الإنتهاء من فقرتهم الكامله و سنغني و نعزف سوياً في بعض اغانينا ، الحفل في الماسه ميوزيك ارينا بمدينة العلمين الجديده بالساحل الشمالي”.

وتأتي هذه الإحتفالية، بمثابة تتويج لنجاحات تامر حسني المتتالية خلال مشواره الفني، وتحقيقه مبيعات قياسية في ألبوماته الغنائية على مدار 15 سنة.

الجدير ذكره أن آخر ألبومات تامر حسني “عيش بشوقك” حقق أعلى مبيعات الموسيقى في الوطن العربي خلال عام 2019 ويحافظ منذ طرحه على المراتب الأولى في المتاجر الفنية الكبرى.