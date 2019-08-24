سكارليت جوهانسون أعلى الممثلات أجرا في 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدَّرت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون قائمة مجلة "فوربس" لأعلى الممثلات أجراً في 2019 للعام الثاني على التوالي، لتبرهن على أنها ليست فقط بطلة خارقة ولكن نجمة سينمائية ناجحة للغاية.

ووفقاً للقائمة التي نُشِرت، الجمعة، فإنَّ جوهانسون (34 عاماً) التي تشتهر حالياً بأداء شخصية "بلاك ويدو" (الأرملة السوداء) في فيلم "أفنجرز إند جيم" (المنتقمون: نهاية اللعبة) حلّت في الصدارة بحصولها على 56 مليون دولار بين شهري يوليو/تموز 2018 ويونيو/حزيران 2019.

وجاءت في المركز الثاني الممثلة صوفيا فيرجار نجمة مسلسل "مودرن فاميلي" (عائلة عصرية) بحصولها على 44.1 مليون دولار، تلتها في المركز الـ3 ريس ويذرسبون، التي تنتج وتمثِّل في المسلسل الناجح "بيج ليتل لايز" (أكاذيب صغيرة كبيرة) بحصولها على 35 مليون دولار.

وحلّت الممثلة إليزابيث موس بطلة المسلسل الدرامي "ذا هاندميدز تيل" (قصة الخادمة) والممثلة الأسترالية مارجوت روبي في قائمة الـ10 الأوائل لأول مرة؛ إذ حصلت الأولى على 24 مليون دولار والثانية على 23 مليون دولار.

وضمت القائمة كلاً من نيكول كيدمان وجينيفر أنيستون وكالي كوكو وتشارليز ثيرون وألين بومبيو.