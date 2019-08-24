شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أزمات سوق الغناء.. نجوم الطرب ينتجون لأنفسهم.. أبرزهم راغب علامة وإليسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة أزمات وخلافات بين بعض المطربين وشركات الإنتاج التى تتولى ألبوماتهم وأغانيهم، والتي تسببت فى تأخر البعض وغيابه عن السوق الغنائى عبر فترات متقطعة، واعتماد آخرين على الأغانى السينجل فقط.

ولذلك قرر عدد كبير من هؤلاء المطربين أن يعتمدوا على أنفسهم ويقومون بإنتاج أعمالهم على نفقتهم الخاصة، ومن خلال السطور التالية يرصد"الخليج 365" أبرز المطربين والمطربات الذين قاموا بإنتاج اعمالهم على نفقتهم الخاصة.

راغب علامة:

أكد المطرب اللبناني راغب علامة أنه قرر على مدار الفترة الماضية أن يتولى عملية الإنتاج لنفسه، حتى يتمتع بالحرية فى الاختيار وغناء ما يريد فى الوقت الذى يفضله، مؤكدا أنه خاض هذه التجربة منذ فترة طويلة أيضا، حيث كانت المرة الأولى له عام 2008 من خلال ألبوم "بعشقك".





إليسا

عادت المطربة اللبنانية إليسا، لتغرد من جديد بتدوينه ثالثة لها بعد خبر اعتزالها تقديم ألبومات جديدة بعد ألبومها الأخير، وكتبت إليسا فى تغريدة جديدة لها قائلة:" أنا اتفهم حزنكم جميعا، وأقدرالرسائل التى تلقيتها من الجميع و لكن أنا أفعل الأحسن لي، ومبكرا الحديث على ألبومى الجديد و حفلاتى، وأوعدكم لما أكون جاهزة للإنتاج لنفسى سأفعل ذلك".

مصطفى كامل:

أسس الفنان مصطفى كامل شركة إنتاج له، وقامت تلك الشركة بتولي إنتاج أغاني مصطفى كامل كافة، وذلك بسبب رفضه أن يعرض نفسه على شركات الإنتاج، وأن يعرض نفسه بشكل جيد للجمهور، بحسب تصريحاته لـ"الخليج 365".

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مجد القاسم:

المطرب مجد القاسم فقام بإنتاج 3 ألبومات له من قبل، منها ألبوم "يا عالمي" الذي قام بطرحه قبل 10 سنوات، إذ يرى أن اعتماده على نفسه في الإنتاج سيكون مفيدًا بشكل أكبر، وأخيراً ألبوم "باقة الورد" والذى سيتم طرحه خلال الأيام المقبلة.





جنات:

قررت المطربة جنات أن تخوض تجربة الإنتاج لنفسها في ألبومها الجديد، الذي سيتضمن 10 أغنيات، ومقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.



