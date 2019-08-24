شاهد.. لجين عمران ترقص مع ابنائها سمير وجيلان

كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 08:50 صباحاً - تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات جديدة للاعلامية السعودية لجين عمران مع ابنائها جيلان وسمير.

وتظهر لجين عمران في الصور وهي ترقص مع ابنائها معلقة على الاولى: “الله لا يحرمني منكم يا اغلى واروع إنجاز في العمر”.

فيما علقت على الصورة الثانية: “اللحظات كانت تتنافس في جمالها وهذه وحدة من اروعها.. مع ولدي سمير وبنتي جيلان”.

يذكر أن لجين عمران تحرص دائما على إخفاء ابنيها عن وسائل الإعلام، وكشف أن سبب ذلك يعود إلى رغبة والدهما.