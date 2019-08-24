كارول سماحة تكشف كلمات أغنيتها مع مروان خوري وهو يُعلّق

متابعة بتجـــــــــــرد: تطرح النجمة اللبنانية كارول سماحة أغنية فيلمها السينمائي الجديد “بالصدفة” والتي تحمل اسم “بتآمن بالصدفة” خلال الساعات المقبلة عبر المتاجر الرقمية وأثير الإذاعات.

وكشفت كارول أخيرًا في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” عن جزء من كلمات الأغنية التي كتبها ولحنها الفنان اللبناني الشامل مروان خوري، وتقول فيها: “كل ما إنسان فارقنا وراح، يمكن زعلان أو يمكن صار بدو يرتاح”.

من جانبه علّق مروان خوري على تغريدة كارول سماحة وتمنى سلفًا النجاح للأغنية والفيلم حيث كتب: “الف مبروك سلفاً للصديقة النجمة كارول سماحة وبالتوفيق يا رب”.

فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة السينمائية، وتتمحور قصّته حول سيدة أرستقراطية تعاني من قيود عائلتها قبل أن تجد الحب الذي تتوق إليه.

تجدر الإشارة إلى أن الفيلم يشارك في بطولته الفنانون بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو، ومن المقرر إنطلاق عرضه في الصالات السينمائية اللبنانية يوم 26 أيلول/سبتمبر المقبل.