ماجد المهندس يُهدي جمهوره أغنية جديدة: “سجيت مع نفسي”

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم ماجد المهندس أغنية جديدة تحمل اسم “سجيت مع نفسي” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

الأغنية من كلمات الشاعر الإماراتي المشيري في تعاون جديد يجمعه مع ماجد المهندس، وهي من ألحان عصام كامل وتوزيع المايسترو سيروس، ومكس وماستر المهندس جاسم محمد، وإشراف ومتابعة فائق حسن مدير أعمال المهندس.

وقد أعدّ ماجد المهندس فيديو خاص للأغنية انطلق عرضه خلال الساعات الماضية عبر قناته الشخصية على موقع “يوتيوب” الشهير.

ويأتي هذا التعاون بين المهندس والشاعر المشيري بعد مجموعة من النجاحات التي حققاها سويًا في عدد كبير من الأغاني: “تحبك روحي”، “أحبك موت”، “روحي بلقاك”، “يا ناس خلي” و”فرصة مجنونة” وغيرها من الأعمال الفنية التي لاقت انتشارًا واسعًا بين الجمهور، لما تحمله كلماتها من رؤية شعرية متنوعة على صعيد المواضيع، وإحساس المهندس في ترجمتها بصوته، وإيصالها إلى الجمهور الخليجي والعربي.

كلمات الأغنية:

سَجـّيت مَعْ نفسي وقبـْل آتِنَـبـه

قِـدّام عيـنـي مَـرّت أيـام عمري

حزني وفَـْرحي والعِدى والأحبّـة

وما فِقْت إلاّ وإبتسامة في ثغري

رغم اللي شِفتـه من ألَم من محبّة

والين هذا اليوم…من يوم صغري

تدري وش اكثر شي حصلّي واحبَّه ؟!

شوف إنعكاس مْرايتِك وإنتَ تدري

——-

شخصِك و نورك هاللي سبحان ربّـه

في وَصْـفـهُم يـعجز ويحتـار فكري

ما لِك شِبيـه أصلاً على شان اشبِّـه

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أبـداً و لا بـَه حـَد يـهـواك كـثـري

لو ينعصِر عمري في كاسِك واصبّه

لا ما وفيـتك يا حبيبي .. وعِـذري

وِفـاك وحُبّك يا دوى الهَم و طِبـّه

أكبر من ضـْلوع الحنـايا في صدري

——-

حُبّـك عظيم ٍخَذ من القلب لِـبّـه

وحظّـي كبـيـرٍ فيـك .. لله شُكـري

ولَنـّك سـعـادة دايمة وْ مُستَـتِـبـّه

لو قالو كم عمري / بقول إنت عمري

حُبك في جوفي شيّ صعْب ايتِشَبّه

زايـد و بـَه يـزداد قـَدرِك و قـدري

قلبك وطن وإحساسي شعب ٍيحبّه

وقلبي ملِك و رْضاك تاجي وقصري

لمشاهدة فيديو أغنية “سجيت مع نفسي”: