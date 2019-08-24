نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 44 دقيقة مضت التعليقات على حضور مُتألق وأمسية طربية رائعة لـ عبادي الجوهر وداليا مبارك في أولى “ليالي عكاظ” مغلقة

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كانت هذه تفاصيل خبر حضور مُتألق وأمسية طربية رائعة لـ عبادي الجوهر وداليا مبارك في أولى “ليالي عكاظ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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