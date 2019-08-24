عمرها 20 عاما.. 10 أفلام خالدة في ذاكرة السينما الهندية

يحتفل عشاق السينما الهندية بمرور 20 عاماً على 10 من الأفلام الخالدة في ذاكرة بوليوود، والتي خرجت للنور في عام 1999 ضمن حزمة أعمال مميزة.

ونشر موقع "إنديا توداي" المختص بالشأن الهندي تقريراً عن هذه الأفلام في الذكرى الـ20 على طرحها في صالات العرض.

TAAL

فيلم رومانسي درامي موسيقي من الدرجة الأولى، من بطولة أيشوريا راي، أكشاي خانا، أنيل كابور، وإخراج سوبهاش غاي.

وحصد النجم أنيل كابور عن دوره في هذا الفيلم جائزة أفضل ممثل من مهرجان جوائز Filmfare، في حين ترشحت أيشورا راي في حينه لجائزة أفضل ممثلة بالمهرجان نفسه.

وتدور أحداثه حول قصة حب بين رجل من عائلة كبيرة وفتاة من عائلة متواضعة، يفرق بينهما الصراع الطبقي.

BAADSHAH

فيلم لملك بوليوود شاروخان، شارك في بطولته آمريش بوري، توينكل خانا، ديبشيخا وجوني ليفر، وإخراج الأخوين مستن وعباس بورماولا.

تدور أحداثه حول شاب يسعى لتحقيق حلمه والسير على نهج والده الراحل بعمله كمحقق لحل الجرائم يتخفّى وراء لقب "بادشاه".

HUM SAATH SAATH HAIN

من بطولة سلمان خان، سيف علي خان، سونالي بندر، كاريشما كابور، وتابو، ويحكي عن مأساة الأخ غير الشقيق لأخوين وأخت من جهة الأب، والذي يتعرّض للظلم على يد زوجة أبيه والدة أشقائه الـ3.

SOORYAVANSHAM

فيلم لأسطورة بوليوود أميتاب باتشان، شارك في بطولته ساونداريا، أنوبام خير، راشنا بانيرجي، وجاياسودا، ومن إخراج إي في في ساتيانارايانا.

ويجسِّد أميتاب باتشان شخصيتين في الفيلم نفسه، هما رب أسرة ورئيس عائلة باسم Thakur Bhanupratap Singh، وشخصية الابن الأصغر لهذه الشخصية باسم Heera.

SARFAROSH

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يتألَّف فريق عمل الفيلم من عامر خان، سونالي بندر، نصر الدين شاه، ناوازودين سيديكو، وموكيش ريشي، ومن إخراج جون ماتيو ماتيان.

وتدور أحداثه حول قصة ضابط شرطة هندي شريف يسعى لوأد العمليات الإرهابية في عدد من المناطق الحدودية.

HUM DIL DE CHUKE SANAM

فيلم لآيشوريا راي وسلمان خان، ويشارك في بطولته أجاي ديفجان، فيكرام غوخالي، سميتا جايكار، ومن إخراج سانجاي ليلا بهنسالي.

وتدور أحداثه حول فتاة تدخل في صراع نفسي لعدم قدرتها على الاختيار بين رجلين وقعا في حبها، أحدهما علمها كيف تقع في الحب من الأساس، والآخر تعلمت منه حفظ العهود.

HASEENA MAAN JAAYEGI





يتألّف فريق عمل الفيلم من جوفندا، سانجاي دوت، كاريشما كابور، بوجا باترا، قادر خان، ومن إخراج ديفيد دهاوان.

وتدور أحداثه حول أب يعاني من ابنيه عديمي المسؤولية، اللذين يعتمدان على ثروة أبيهما اعتماداً كاملاً ويضطر لأن يفرقهما عن بعضهما البعض للمرة الأولى في حياتهما ويرسلهما للعمل بعيداً عنه ليتعلما الاعتماد على النفس.

VAASTAV

يؤدي أدوار البطولة في الفيلم سانجاي دوت، نامراتا شيرودكار، موهينش باهل، باريش روال، وريما لاغو، ومن إخراج ماهيش مانجريكار.

وتدور أحداثه حول رجل بريء يجد نفسه متورطاً في جريمة قتل لا صلة له بها ويكافح لإثبات براءته.

BIWI NO 1

فيلم لسلمان خان، ويشاركه في بطولته كاريشما كابور، سوشميتا سين، أنيل كابور، وتابو، ومن إخراج ديفيد دهوان.

وتدور أحداثه في إطار رومانسي درامي حول امرأة تكتشف خيانة زوجها، ورغم ذلك تكافح لاستعادة مكانتها في قلبه.

KACHCHE DHAAGE





فريق عمل الفيلم يتكون من أجاي ديفجان، سيف علي خان، مانيشا كويرالا، نامراتا شيرودكار، جوفيند نامديف، ومن إخراج ميلان لوثريا.

وتدور أحداثه حول شقيقين يكرهان بعضهما ويضطران للعمل معاً لتجنب إدانتهما بالتورط في أنشطة إرهابية.