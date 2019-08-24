هذا هو رأي كاظم الساهر في لجنة تحكيم ذا فويس

Aug 24, 2019
اعلنت ادارة MBC رسمياً عن أسماء اعضاء لجنتي التحكيم في “ذا فويس الكبار” و “ذا فويس كيدز”.
وكما بات معروفاً ان لجنة “ذا فويس الكبار” تضم كل من النجوم راغب علامة، أحلام، سميرة سعيد ومحمد حماقي.
اما لجنة “ذا فويس كيدز” تضم كل من النجوم نانسي عجرم، عاصي الحلاني ومحمد حماقي.
بهذا الاعلان الرسمي انتهت مرحلة ذا فويس بالنسبة للنجم العراقي كاظم الساهر على الأقل حالياً، حيث أصبح من المعروف أنه خارج لجنة البرنامج بالنسختين الكبار والصغار .
في نفس السياق، أكد القيصر في حديث مع “اي تي بالعربي” ان الأسماء التي كانت موجودة معه في البرنامجين “ذا فويس الكبار والصغار” كانت رائعة.
وعن رأيه بلجنة الموسم الخامس من “ذا فويس الكبار”، أكد “الساهر” ان راغب علامة يتمتع بخبرة جميلة وشخصيته تضيف الى البرنامج. وعن سميرة سعيد قال “استاذتنا العزيزة”، وأضاف متحدثاً عن الفنانين الباقيين اللذين سيساهمون تماماً بطريقة رائعة في البرنامج.
كاظم عبّر خلال اللقاء الذي صور منذ أيام عن أنزعاجه من انسحاب عاصي وقال “المفروض يكون عاصي موجود ايضاً”.
لكن صفحة “ذا فويس كيدز” اعلنت اليوم عن أسماء اعضاء اللجنة، كاشفة عن انتقال عاصي من لجنة ذا فويس الكبار الى لجنة الصغار. وبهذا يكون عاصي قد حافظ على تواجده في البرنامج خاصة أنه يتمتع بخبرة كبيرة بعد ان تواجد في المواسم الأربع السابقة من ذا فويس الكبار.
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