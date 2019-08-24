رشوان توفيق يكشف عن كواليس تصوير فيلم "خيال مآته" مع الفنان أحمد حلمي

كشف الفنان رشوان توفيق عن كواليس تصوير فيلم "خيال مآته" الذي شارك فيه مع الفنان أحمد حلمي، كما تحدث عن العلاقة القوية التي لا تزال تجمعه بزوجته رغم رحيلها وذلك في برنامج "الجمعة في مصر" على قناة " MBC مصر".

رشوان توفيق: أحمد حلمي كان يطلب التقاط الصور مع جيل الكبار

تحدث الفنان رشوان توفيق عن العلاقة التي جمعته بالفنان أحمد حلمي خلال تصوير فيلم "خيال مآته" ورأيه في تعامل حلمي مع النجوم الكبار فقال:"ظروفي لم تسمح لي لحد اليوم بمشاهدة فيلم خيال مآته لكنني سأذهب لمشاهدته بالتأكيد، لكن يمكنني القول أن الإنتاج كان عظيما وأكثر ما أسعدني هو العمل مع الفنان أحمد حلمي فهو إنسان مهذب جدا وممثل جيد جدا وملتزم ومتواضع في تعامله مع جيل الكبار مثلي أنا وعبد الرحمن أبو زهرة ولطفي لبيب وانعام سالوسة حيث كان يطلب أن يلتقط صورًا معنا، وقد كان هناك اجتهاد كبير في العمل وتم استخدام أجهزة مطورة بالذات لمكياج أحمد حلمي الذي كان يستغرق ساعات طويلة من أجل تجسيد شخصيته في الفيلم".

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ترابط قوي بين رشوان توفيق وزوجته رغم رحيلها

وعن العلاقة التي لا تزال مستمرة بينه وبين زوجته رغم رحيلها كشف الفنان رشوان توفيق: "رغم رحيلها لكن أنا لا أزال أقوم بزيارة قبرها بمفردى وبشكل مستمر بعد صلاة الفجر، وهي لا تزال معي في كل أفكاري لا تغادرها، وكلما أجلس بمفردي أتذكرها، فنحن في كل الخلافات التي حصلت بيننا كنت أناديها بحبيبتي وهي أيضا كانت تفعل ذلك".

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رأي رشوان توفيق في الزعيم عادل إمام

الفنان رشوان توفيق أشاد بالفنان عادل إمام ووصفه بأنه نجم لن يأتي قبله ولا بعده وأكد في تصريحاته:"عادل إمام ممثل كوميدي وتراجيدي، وأول مسرحية شارك فيها عادل كانت مسرحية من بطولتي وقدم فيها مشهدا قال فيه 4 كلمات فقط وأضحك الجمهور بشكل غير طبيعي، مما أظهر حجم الكاريزما التي يتمتع بها الزعيم، لذلك أجد أنه فنان لن ياتي قبله ولا بعده"

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