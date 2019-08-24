أمل عبّاس تكشفُ عن تطورات جديدة في حالتها الصحيّة بعد خوضها رحلة علاجية

كشفت الفنانة الكويتيّة أمل عبّاس، عن تطوّرات حالتها الصحيّة بعد إصابتها بالشّلل على مدار الـ10 أشهر الماضية، حيث أصبحت غير قادرة على المشي، وخوضها رحلة علاجيّة.

وأكّدت الفنانة الكويتيّة في تصريحات صحفيّة أنّها غادرت مستشفى الطبّ الطبيعيّ والتأهيل الصحيّ في الكويت، بعدما مكثت بها لمدّة أربعة أشهر لتلقّي جلسات علاج طبيعي على قدمها، موضحًة أنها استقرت في منزلها قبل نحو شهر وتتابع استكمال علاجها.

وأضافت أمل عباس، أنّها تعالجت في الهند لعدّة أشهر قبل أنْ تعود للكويت، مستطردة أنّها لا تتمكّن من المشي كما كانت في السّابق، وأنّها حاليًا تخضع لجلسات تدليك يوميّة باستخدام الزّيت تجريها لها "ممرضة خاصة" أحضرها لها أولادها.

واختتمت الفنانة الكويتيّة تصريحاتها قائلًة: "ما أمرّ به صعب للغاية ولا أتمناه لمخلوق، ولكني بدأت أشعر نوعًا ما بالحياة مجددًا في قدمي، الحمد لله، أدعو الله أن يشفيني ويشفي جميع مرضى المسلمين".

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يُذكر أنّ أمل عباس، أجرت عمليّة جراحية لتغيير الصمّام، وأخرى في الظّهر، لإزالة كتلة دم في العمود الفقريّ، ما أثّر على النّخاع الشّوكيّ، وتسبّبت لها بالشّلل، بعد إجراء الجراحة مباشرة.

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